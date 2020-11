Generell würde Hütter sehr gerne jüngere Spieler entwickeln und einbauen, so wie ihm das beispielsweise ja bei Luka Jovic und Sebastien Haller gelungen ist, die ihrer Karriere in Frankfurt in jungen Jahren den entscheidenden Schub gaben – und der Eintracht Rekordeinnahmen im Sommer 2019 bescherten. Die Eintracht galt in jener Zeit als gehobener Ausbildungsverein für internationale Talente aller Couleur.