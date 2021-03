Warum sucht Bobic in dieser Hochphase eine neue Herausforderung? Das fragen sich nicht nur die Fans in Frankfurt. Aber von Beginn hat sich der Baumeister nur als Projektleiter auf Zeit betrachtet. Er hat sich in der Mainmetropole nie eine Wohnung genommen, sondern in einem Hotel in Sachsenhausen gelebt. Eine Rolle spielt beim avisierten Umzug spielt auch die Familie: Ehefrau Britta lebt in Berlin, die beiden Töchter Celine und Tyra sind erwachsen.