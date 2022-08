Natürlich ließ es sich auch in München gut leben, viele sagen ja, noch viel besser als in Frankfurt. Das tolle Ambiente in München half Götze allerdings in sportlicher Hinsicht wenig. Die Bayern-Zeit war kein Beschleuniger der Karriere. Bis auf diesen einen Moment, als er im WM-Finale 2014 das Siegtor erzielte. Damit waren die Erwartungen illustriert, es immer wieder so wie im Maracanã zu machen. "Super-Mario" hat danach bei den Bayern und Borussia Dortmund vielleicht auch zu wenig getan, um das Niveau zu halten.