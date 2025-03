Der FC Bayern hat seinen Vorsprung an der Bundesliga-Tabellenspitze mühelos verteidigt. Gegen die diese Saison eigentlich so starke Eintracht aus Frankfurt feierten die Münchner einen 4:0-Heimsieg.

Eintracht präsentiert sich mit spannendem Kader

Hellmann: Spieler auch bei Restzweifeln holen

Ein Pool an Profis mit Perspektive

Die beiden 21-Jährigen bilden zusammen mit Edeltechniker Can Uzun (19 Jahre), Hugo Larsson (20), Oscar Hojlund (20) oder Hugo Ekitiké (22) einen Pool an Profis mit prächtiger Perspektive. Keiner muss so schnell durchstarten wie der nun für Manchester City stürmende Omar Marmoush - doch die 80 Millionen Euro für den ägyptischen Irrwisch haben gezeigt, welche Mehrwerte am Main wachsen können.