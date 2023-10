In der ersten Hälfte hatte Götze die Ausführung eines Freistoßes blockiert, in der 59. Minute dann Mattias Svanberg in die Hacken getreten. Und so war die Chance endgültig dahin, vielleicht noch den Ausgleich zu schaffen. Stattdessen machte Jonas Wind (31./84.) mit seinem zweiten Treffer am Ende alles klar für Wolfsburg. Die zweite Gelbe Karte sei "schon gerechtfertigt", sagte Krösche und meinte: "Sicherlich ist die erste Gelbe Karte unnötig."