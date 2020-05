Den Anfang machte Union Berlin mit dem virtuellen Imbisswagen, mittlerweile haben alle Bundesliga-Klubs ihre Medienkanäle geöffnet, um auch in der Fußball-Pause mit den Fans in Kontakt zu bleiben. Neben Informationen und Unterhaltung geht es dabei oft um Hilfsprojekte, bei denen man etwas gemeinsam für die Bedürftigen in der Stadt tun kann.