In der Mannschaft genießt Favre jedenfalls große Rückendeckung. "Wir haben unter ihm in zwei Jahren rund 150 Punkte geholt. Einen Torrekord wie in dieser Saison stellt man bei einem Klub wie Borussia Dortmund nicht en passant auf. So furchtbar viel verkehrt kann er also nicht gemacht haben", sagte Axel Witsel im Interview mit Sport1.