FC Bayern gegen Leverkusen: Zentrale Duelle des Topspiels

Manch ein Fan des FC Bayern fühlte sich in der vergangenen Saison schon an legendäre Tollpatsche der Filmgeschichte erinnert. Min-jae Kim und Dayot Upamecano hatten immer wieder Tölpeleien im Programm. Auch in dieser Saison kam das schon vor, wie in Wolfsburg. Trainer Vincent Kompany , früher selbst Innenverteidiger, setzt aber stets auf das Duo, was diesem offenbar zunehmend Sicherheit verleiht.