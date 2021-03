Im Dschungel der Statistiken lässt sich fast immer eine finden, die gerade zur eigenen These passt. Und auch eine, die die eigene These widerlegt. Das gilt auch im Fall Manuel Neuer, der schon vor dem Topspiel der Bundesliga gegen Borussia Dortmund an diesem Samstag seinen eigenen Gegentor-Rekord in seinen nun schon zehn Jahren beim FC Bayern eingestellt hat.