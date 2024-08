Europas bester Torschütze: "Goldener Schuh" für Bayerns Kane

Harry Kane ist als Europas treffsicherster Torjäger der vergangenen Saison ausgezeichnet worden. Der Engländer erhielt am Dienstag im Beisein seiner Familie im Vereinsmuseum des FC Bayern München den "Goldenen Schuh", nachdem er 36 Bundesligatreffer für den Klub erzielt hatte - so viele wie kein anderer Angreifer in den europäischen Ligen.