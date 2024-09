Bundesliga: Holstein Kiel empfängt den FC Bayern München

In diesen Tagen ist Jann-Fiete Arp ein gefragter Mann. Schließlich kennt er den kommenden prominenten Gegner seines Arbeitgebers so gut wie sonst niemand in seiner Mannschaft. Zwei Jahre, zwischen 2019 und 2021, trug er das Trikot des FC Bayern München , der am Samstagabend zum Spiel der Woche im Kieler Norden gastiert (ausführlicher Spielbericht im aktuellen sportstudio ab 22:30 Uhr im Livestream).