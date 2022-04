Serge Gnabry hatte die Bayern in Führung gebracht, Robert Lewandowski auf 2:0 erhöht. Nach dem Anschlusstreffer von Emre Can per Foulelfmeter kam zwar noch mal etwas Spannung auf, am Ende machte Jamal Musiala in der 84. Minute mit dem 3:1 vor ausverkauftem Haus den insgesamt 32. Meistertitel für die Münchner klar.