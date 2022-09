Nagelsmann beklagte einen "Laissez-faire"-Auftritt seiner Profis, Salihamidzic nahm Trainer und Mannschaft gemeinsam in die Pflicht. Die Münchner verließen sich in Augsburg zu sehr auf ihre spielerischen Qualitäten und nahmen nicht den Kampf der giftigen, ekligen und grandios kämpfenden Augsburger an. "So wie wir gespielt haben, kann man in der Bundesliga nicht gewinnen", stellte Salihamidzic klar. Man habe "brutale Probleme gegen Mannschaften, die körperlich gegen uns spielen, die uns sozusagen auf die Socken hauen".