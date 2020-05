Rekordtransfer Hernandez muss jetzt liefern

Archiv: Lucas Hernandez, Bayern München

Quelle: Imago

Mit kurzer Hose, Badeschlappen und T-Shirt erschien Lucas Hernandez trotz mäßigen sieben Grad an der Säbenerstraße zur Trainingseinheit. "Was mich am meisten überrascht in München sind die Temperatur-Unterschiede von einem Tag zum anderen. Kurz vor der Pandemie trainierten wir noch bei weit über 20 Grad. Am Tag danach hat es geschneit."