An diesem Samstag gegen den SC Freiburg wird Hernández sogar von Anfang an spielen. Das war für ihn die gute Nachricht jener Hinausstellung von Linksverteidiger Davies, die eine Sperre fürs letzte Heimspiel dieser Bundesliga-Saison nach sich zog. Zudem wird David Alaba geschont, wie Flick am Freitag sagte und ergänzte: "Klar ist, dass Lucas spielen wird." Ob innen oder links in der Verteidigung, blieb offen.