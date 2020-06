In der zweiten Halbzeit neutralisierten sich beide Mannschaften größtenteils, bis die Bremer nach Davies‘ Platzverweis nochmal Druck aufbauten. Sie müssen nun hoffen, dass ihre Konkurrenten um den Klassenerhalt, Fortuna Düsseldorf und Mainz 05, morgen nicht punkten. Die Münchner bleiben die Nacht in einem Bremer Hotel, wo es sicher noch Gelegenheit zum Anstoßen geben wird.



Eine kleine Feier im internen Mannschaftskreis soll es aber erst am Samstag geben. Und die Schale wird dann am letzten Spieltag in Wolfsburg überreicht. Eine Meisterfeier in drei Etappen - die Freude muss trotzdem wohl eher nach innen gehen.