Derweil wird das Thema im Ausland kontrovers diskutiert. Nationalspieler Antonio Rüdiger sieht Fußball-Profis in der Debatte um einen Gehaltsverzicht in der Corona-Krise zu Unrecht in der Kritik. Der Spieler vom FC Chelsea sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, er glaube nicht, dass Fußballer die einzigen Menschen seien, die gutes Geld verdienten.