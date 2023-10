"Für mich war das ein Schlag - als ich schon am Boden lag. Ich hatte das Gefühl, dass mir das Herz herausgerissen wurde", sagte Neuer damals in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" und "The Athletic", "das war das Brutalste, was ich in meiner Karriere erlebt habe." Er habe "auch über meine Zukunft im Verein" nachgedacht, ließ er wissen.