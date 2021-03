Als am Sonntagmorgen, eine Nacht nach dem verheerenden 1:5 in Stuttgart, beim FC Schalke das große Aufräumen begann, rückten ein paar Personen in den Fokus, die bisher eher im Hinterzimmer des Fußballs ihr Werk verrichten. Die Rede ist vom Aufsichtsrat, das höchste Gremium in dem eingetragenen Verein - und somit für die großen Entscheidungen verantwortlich.