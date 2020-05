Zum Beispiel könnten Schiedsrichter aus München in der restlichen Saison auch den FC Bayern pfeifen, was sonst nicht möglich ist. Dies berichtete die "Bild" am Samstag mit Verweis auf eine geheime Video-Konferenz, in der die Referees die Maßnahmen mitgeteilt bekamen. Demzufolge sind kürzere Anreisewege der Referees sogar erwünscht, da diese am Spieltag anreisen, pfeifen und wieder abreisen sollen. Die Referees sollen zudem einen Tag vor ihrem Einsatz getestet werden.



Weiter denkbar sind auch Szenarien, wonach Spiele nicht mehr zwingend am eigentlich vorgesehenen Ort stattfinden, wenn sich durch eine Verlegung ein praktischer Vorteil ergibt. Dies könnte zum Beispiel der Fall sein, wenn es in Bundesländern unterschiedliche Regelungen gibt. Durch die Geisterspiele wird der Heimvorteil bei einer Fortsetzung ohnehin stark an Wert verlieren.