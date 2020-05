Wann geht die Bundesliga weiter?

Die Fußball-Bundesliga pausiert wegen der Corona-Pandemie seit Wochen - und wann es weitergeht, ist noch längst nicht absehbar. Der öffentlichkeitswirksamen Ankündigung der Unions-Ministerpräsidenten Markus Söder und Armin Laschet zum möglichen Neustart am 9. Mai widersprach direkt am Dienstag das Bundesinnenministerium, Söder selbst schickte am Abend konkrete Forderungen an die Liga.