Eintrachts Hugo Larsson kam bloß in Badelatschen in die Mixed Zone. Die Knöchel des kampfstarken Mittelfeldspielers bluteten nach dem Abnutzungskampf in der Europa League gegen Slavia Prag (1:0) , aber der rotblonde Schwede lächelte die Schmerzen einfach weg. Seine Miene verzog sich erst, als ihn die Frage erreichte, ob der VfB Stuttgart vielleicht gerade ein Vorbild für Eintracht Frankfurt sei.