Frauen-Bundesliga: Hält Frankfurt VfL Wolfsburg in Schach?

Angeblich findet es Niko Arnautis gar nicht so schlimm, dass für eine solch prickelnde Paarung wie das Verfolgerduell der Frauen-Bundesliga zwischen Eintracht Frankfurt und VfL Wolfsburg (Sonntag, 17 Uhr/ live im ZDF und im Livestream ) nicht der Umzug in die Frankfurter Arena ansteht. Das Stadion am Brentanobad sei doch auch ein "sehr schöner Kessel", behauptet der Eintracht-Trainer.