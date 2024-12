Frauen-Bundesliga: Gericht weist Leverkusen-Protest ab

Das Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bestätigte am Mittwoch die Entscheidung des DFB-Sportgerichts vom 19. September. Es hatte die Wertung des Leverkusener 3:2-Sieges in Freiburg in der Frauen-Bundesliga aufgehoben und eine Neuansetzung der Partie angeordnet. Wann die ursprünglich am 31. August gespielte Begegnung wiederholt wird, steht noch nicht fest.