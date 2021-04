Wie schwierig die Aufgabe für Funkel wird, verdeutlicht ein Blick in die Statistik: Bislang gelang es in der langen Geschichte der Fußball-Bundesliga nur einmal einem neu angeheuerten Trainer, dem Verein in noch sechs verbleibenden Partien den Klassenerhalt zu sichern: Bruno Labbadia rettete 2015 den Hamburger SV.