So umstritten die Frage ist, ob die Fanszenen gewaltaffiner sind als noch vor Jahren, so einig sind sich alle Beobachter, dass Pyrotechnik noch nie so inflationär gezündet wurde wie in dieser Spielzeit. Alleine im Januar wurden zwölf Vereine vom Sportgericht des DFB zu Geldstrafen zwischen 6.250 (Leverkusen) und 75.000 Euro (Köln) verurteilt. Einige Vereine traf es in dieser Spielzeit bereits zum dritten oder vierten Mal.