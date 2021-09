Zumindest der lautstark umjubelte Ehrentreffer war dem Kleeblatt in den Schlussminuten aber doch noch vergönnt. Im Anschluss an eine Ecke überwand Cedric Itten Bayern-Schlussmann Manuel Neuer zum 1:3-Endstand (88.). "Es war nicht so, dass sie uns auseinander gespielt haben", war Fürths Trainer Stefan Leitl trotz der Niederlage einigermaßen zufrieden und konstatierte seiner Elf eine "deutliche Leistungssteigerung gegenüber den vergangenen Wochen".