Hertha BSC hat sich von Trainer Tayfun Korkut getrennt. Das gab der Bundesligist am Sonntag bekannt. Der Hauptstadt-Klub ist im neuen Jahr noch ohne Sieg in der Bundesliga. Korkut hatte im vergangenen Herbst die Nachfolge von Pal Dardai bei Hertha angetreten. Dieser musste am 29. November vorzeitig gehen. Die Alte Dame belegt trotz Millionen-Investitionen zurzeit nur Abstiegsrang 17. Der VfB Stuttgart konnte durch das 1:1 am Samstag bei Union Berlin an der Hertha vorbeiziehen.