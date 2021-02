Im vergangenen Frühjahr sollen Kraft und Co. beispielsweise während der Halbzeitpause in Düsseldorf das Wort ergriffen und die Mannschaft so zum Comeback in der zweiten Halbzeit geführt haben. Die aktuelle Mannschaft ließ diese Resilienz vermissen. Der neue Trainer Pal Dardai bemängelte gleich nach seiner Amtsübernahme die fehlende Erfahrung - eine unterschwellige Kritik am entlassenen Manager Michael Preetz.