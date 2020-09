90 Fazit:

Abgezockte Frankfurter gewinnen gegen die Hertha mit 3:1. Nach dem 2:0-Pausenrückstand kamen die Berliner klar verbessert aus der Kabine. Zwischenzeitlich waren die Hauptstädter dem Anschluss ganz nahe. Doch spätestens beim Abschluss fehlte die Genauigkeit. Beinahe aus dem Nichts machte Rode auf der Gegenseite dann den Treffer und damit eigentlich schon den Deckel drauf. Zwar konnte Torunarigha noch ein Eigentor von Hinteregger erzwingen, aber die Offensive der Hausherren blieb trotzdem einiges schuldig und konnte in der Folge auch nicht mehr den ganz großen Druck aufbauen. Für Bruno Labbadia und seine Truppe ist diese Niederlage natürlich ein herber Rückschlag und in der nächsten Woche geht es zum FC Bayern München. Die Gäste aus Hessen feiern den ersten Dreier der Saison und treffen als nächstes auf die TSG aus Hoffenheim.

90 Spielende

90 Die Berliner laufen zwar weiterhin an, aber wirken nicht mehr wirklich zwingend.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Gelbe Karte für Stefan Ilsanker (Eintracht Frankfurt)

Ilsanker stoppt den aussichtsreichen Laufweg von Redan und wird dafür mit der Gelben Karte bestraft.

89 Boyata verliert die Kugel im Aufbau leichtfertig an Barkok. Der Joker zieht alleine auf das Tor zu, da Torunarigha nur noch humpelt und auf dem Rasen ist, da die Hertha nicht mehr wechseln kann. Aus zentraler Position schiebt Barkok die Pille knapp rechts vorbei und vergibt damit die große Möglichkeit auf die endgültige Entscheidung.

88 Stark lässt eine Hereingabe von rechts über den Kopf rutschen. Trapp ist aber auf dem Posten und schnappt sich das Ding sicher.

85 André Silva schmeckt die Auswechselung überhaupt nicht. Der Portugiese hätte gerne noch auf einen weiteren Treffer gelauert.

85 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Aymane Barkok

85 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: André Silva

85 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Djibril Sow

85 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Sebastian Rode

84 Gelbe Karte für Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt)

Kamada rutscht Torunarigha am gegnerischen Strafraumeck in die Parade und zieht damit das taktische Foul. Zudem scheint sich der Innenverteidiger dabei verletzt zu haben.

83 Lukebakio war bemüht offensive Akzente zu setzen. An die starken Leistungen aus den Vorwochen konnte er jedoch nicht anknüpfen.

83 Einwechslung bei Hertha BSC: Daishawn Redan

83 Auswechslung bei Hertha BSC: Dodi Lukebakio

81 Lukebakio gibt den Ball von links scharf in die Box. Tousart hält den Fuß rein, aber stellt Trapp damit vor keine Probleme.

78 Gelbe Karte für Dedryck Boyata (Hertha BSC)

Im Luftduell erwischt Boyata André Silva mit dem Arm am Hinterkopf und bekommt dafür die Gelbe Karte.

77 Tooor für Hertha BSC, 1:3 durch Martin Hinteregger (Eigentor)

Geht doch noch was? Torunarigha schnappt sich den Ball, zündet den Turbo und treibt die Pille an allen Frankfurtern vorbei bis zur Grundlinie. Von dort legt der aufgerückte Innenverteidiger quer. Hinteregger versucht vor Córdoba zu klären, aber drückt die Murmel damit ins eigene Netz.

75 Mit dem 3:0 hat Sebastian Rode die Intensität im Spiel der Berliner wieder heruntergefahren. Die Hausherren bleiben bemüht, aber konnten noch nicht wieder Druck aufbauen.

72 Gelbe Karte für Matheus Cunha (Hertha BSC)

Direkt vor den Trainerbänken kommt Matheus Cunha im Duell mit Martin Hinteregger zu spät und erwischt den Österreicher mit der offenen Sohle oberhalb des Sprunggelenks. Das war eine ganz üble Szene und der Brasilianer hätte sich auch nicht über die Rote Karte beschweren dürfen!

71 Tooor für Eintracht Frankfurt, 0:3 durch Sebastian Rode

Rode mit dem Traumtor! Kamada flankt von rechts zunächst zu ungenau. Der Japaner bekommt die Kugel aber wieder zurück und macht es dann überlegter. An der Strafraumgrenze nimmt er Rode mit und der zentrale Mittelfeldspieler schlenzt das Rund überlegt mit dem linken Innenrist ins linke Eck. Vom Innenpfosten prallt der Ball in die Maschen.

69 Die Berliner sind jetzt voll drin. Allerdings hat sich die Eintracht defensiv wieder stabilisiert und lauert auf den womöglich entscheidenden Konter.

66 Für Arne Maier ist der Abend schon wieder beendet. Der 21-Jährige ist erst zur Paus gekommen und hat dem Spiel sichtlich gut getan. Allerdings humpelt er jetzt in die Kabine. Neu dabei ist Marvin Plattenhardt. Dadurch rückt Maximilian Mittelstädt vor ins Mittelfeld.

66 Adi Hütter bringt mit Ache und da Costa zwei flinke Männer zum Kontern. Dafür müssen Touré und Dost runter, die beide eine starke Partie gemacht haben.

66 Einwechslung bei Hertha BSC: Marvin Plattenhardt

66 Auswechslung bei Hertha BSC: Arne Maier

66 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Ragnar Ache

66 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Almamy Touré

66 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Danny da Costa

66 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Bas Dost

65 Die Partie findet derzeit fast ausschließlich in der Hälfte der Frankfurter statt.

62 Die Einschläge kommen näher! Erst zieht Matheus Cunha von rechts in die Mitte und scheitert mit seinem Schlenzer ins untere linke Eck an Hinteregger und dann ist es erneut der Brasilianer, der die Szene einleitet. Im Strafraum begeht Córdoba dann aber ein Foul und somit ist die aussichtsreiche Situation vorüber.

60 Wilde Aktion im Strafraum der Gäste! Nach einer Ecke von der rechten Seite kriegen die Adler das Leder gleich dreimal nicht richtig geklärt. Bevor Hasebe das Ding dann doch noch weghaut.

58 Lukebakio verpasst das 2:1 um Zentimeter!

Matheus Cunha bringt den Freistoß von links außen mit Schnitt zum Tor. Am kurzen Pfosten touchiert Dost die Kugel nur. Dadurch kommt Lukebakio dahinter zum Kopfball und verlängert das Ding aufs lange Eck. Dort fliegt das Spielgerät nur haarscharf vorbei.

56 Gelbe Karte für Almamy Touré (Eintracht Frankfurt)

Mittelstädt schickt Tousart auf links die Linie entlang. Der französische Mittelfeldspieler stellt sich clever zwischen Ball und Gegner und wird dann rüde von Touré umgegätscht. Das gibt natürlich nicht nur Freistoß, sondern auch den gelben Karton für den Frankfurter.

54 Jhon Córdoba bringt eine völlig neue Körperlichkeit mit. Der Kolumbianer lässt in der gegnerischen Hälfte gleich zwei Gegenspieler einfach an sich abprallen und sichert damit den Ball für die Hertha.

53 Tousart hält aus der Distanz drauf. Trapp steht aber genau richtig und schnappt sich den wuchtigen Abschluss problemlos.

51 André Silva leitet eine flache Hereingabe von links direkt weiter. Am zweiten Pfosten bleibt Dost am Fünfmeterraum mit dem Fuß im Rasen hängen. Ansonsten hätte es schon wieder klingeln können.

49 Die Hertha scheint nach Wiederbeginn deutlich agiler und gibt jetzt klar den Ton an.

47 Gelbe Karte für Sebastian Rode (Eintracht Frankfurt)

Rode kommt gegen Matheus Cunha zu spät und holt den Brasilianer unsanft von den Beinen.

46 Weiter geht’s! Labbadia bringt auf den schwachen ersten Durchgang und bringt mit Zeefuik, Maier und Córdoba gleich drei Neue frisch herein.

46 Einwechslung bei Hertha BSC: Jhon Córdoba

46 Auswechslung bei Hertha BSC: Krzysztof Piątek

46 Einwechslung bei Hertha BSC: Arne Maier

46 Auswechslung bei Hertha BSC: Vladimír Darida

46 Einwechslung bei Hertha BSC: Deyovaisio Zeefuik

46 Auswechslung bei Hertha BSC: Peter Pekarík

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Eintracht Frankfurt führt in Berlin mit 2:0. Die Gäste haben von Beginn an den stabileren Eindruck gemacht und sorgen mit ihrer Robustheit in den Zweikämpfen für Probleme bei der Hertha. Dadurch geht die SGE-Führung völlig in Ordnung. Bruno Labbadia wird seine Mannschaft für den zweiten Abschnitt allerdings nochmal neu ausrichten und hat mit Jhon Córdoba noch einen richtig guten Joker in der Hinterhand. Entschieden ist hier also gar nichts. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Lukebakio sprintet den rechten Flügel herunter und lässt Hinteregger dabei ganz einfach hinter sich. Das flache Anspiel an den kurzen Pfosten kann Hasebe zwar abfangen, aber Matheus Cunha setzt nach und holt zumindest eine Ecke heraus. Die bleibt allerdings ungefährlich.

42 Die alte Dame versucht noch vor der Pause den Anschluss zu erzielen. Allerdings agieren die Gäste extrem abgezockt, stehen jetzt tiefer und lauern auf Konter.

39 Die SGE-Führung ist vollkommen verdient. Den Berlinern fällt zu wenig ein, um gegen die höchst engagierten Frankfurter gefährlich zu werden.

37 Tooor für Eintracht Frankfurt, 0:2 durch Bas Dost

Dost nickt ein! Den folgenden Freistoß tritt Kamada von rechts neben dem Sechzehner zwischen Fünfer und Elfmeterpunkt. Dost muss sich fast gar nicht bewegen und kann trotzdem fast ungestört hochsteigen. Dadurch hat der Niederländer kein Problem gekonnt mit dem Kopf ins untere linke Eck zu vollstrecken.

35 Gelbe Karte für Lucas Tousart (Hertha BSC)

Auf der linken Defensivseite trifft der Franzose Rode mit dem Fuß im Gesicht und bekommt dafür seine erste Gelbe Karte in der Bundesliga.

33 Trapp verhindert den Ausgleich!

Mittelstädt bringt einen hohen Ball direkt von links vor das Tor. Dort ist Lukebakio völlig blank und hält den Fuß rein. Trapp fliegt und braucht jeden Zentimeter, um gerade eben noch zu parieren.

32 Der Gegentreffer scheint die Hausherren wachgerüttelt zu haben. Plötzlich läuft die Pille deutlich besser.

30 Tooor für Eintracht Frankfurt, 0:1 durch André Silva

André Silva hat einfach einen Lauf! Der 24-Jährige macht es selber und lässt Schwolow keine Chance. Der Keeper ist zwar im richtigen Eck, aber kann den Einschlag nicht mehr verhindern. Die Pille schlägt links halbhoch ein.

28 Elfmeter für Frankfurt!

André Silva zieht am rechten Strafraumeck in den Sechzehner, verzögert im Duell mit Boyata kurz und legt sich den Ball dann kurz vor. Genau in dem Moment geht der Innenverteidiger dazwischen und erwischt den Portugiesen am Fuß.

27 Eintracht Frankfurt wirkt heute viel präsenter als gegen Bielefeld. Mit der robusten Spielweise der SGE kommen die Berliner noch gar nicht klar.

25 Touré bringt den Ball vom rechten Flügel an den Fünfer. Torunarigha wartet auf die Hereingabe. André Silva kommt aus dem Rücken allerdings entgegen und dadurch zum Kopfball. Der rauscht nur ganz knapp über den Querbalken.

23 Auch nach über 20 Minuten sind gefährliche Abschlüsse eher Mangelware. Von den Frankfurtern gab es einige Annäherungen und die Hertha ist noch komplett blass geblieben.

20 Erneut die Eintracht! Dieses Mal geht es über rechts nach vorne. Die Flanke landet am langen Pfosten auf dem Kopf von Dost, der das lange Eck nur knapp verfehlt.

18 Kaum geht es bei den Gästen mal schnell und gradlinig nach vorne und direkt wird es heiß. Kamada wird zwischen den Reihen angespielt, sucht direkt den Weg nach vorne und steckt durch auf André Silva. Der Portugiese wird im Strafraum im letzten Moment von Boyata abgekocht. Ansonsten wäre das eine Großchance gewesen.

15 Die Kostić-Verletzung ist für die Frankfurter natürlich ein herber Rückschlag. Der Serbe ist auf seiner linken Seite ein Aktivposten der Mannschaft. Neu dabei ist Zuber, der für genau solche Situationen aus Hoffenheim geholt wurde.

15 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Steven Zuber

15 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Filip Kostić

13 Filip Kostić ist immer noch nicht auf das Feld zurückgekehrt und scheint ausgewechselt werden zu müssen. Steven Zuber macht sich auf jeden Fall schon warm.

11 Kamada bringt eine Ecke von links herein. Die Hausherren passen gut auf, aber der Klärungsversuch ist etwas zu ungenau. Dadurch kommt Ilsanker an die Kugel und zimmert aus der zweiten Reihe direkt drauf. Der Schuss des Österreichers rauscht weit drüber.

9 Bei einer Rettungsaktion im Hertha-Sechzehner prallen Torunarigha und Kostić aufeinander. Der 27-jährige Serbe muss behandelt werden.

9 Im gegnerischen Aufbauspiel schieben André Silva und Co. regelmäßig weit nach vorne und zwingen Schwolow damit zu Befreiungsschlägen.

6 Frankfurt hat in den ersten Minuten mehr Ballbesitz. Allerdings geht nach vorne noch nicht viel. Auch die Gegenangriffe der Heimelf bleiben bisher ungefährlich.

4 Matheus Cunha setzt sich zentral in der gegnerischen Hälfte sehr gut durch und löffelt die Kugel links in den Strafraum. Abraham ist gerade eben noch mit den Haarspitzen dazwischen und verhindert dadurch, dass Piątek das Ding kriegt.

3 Die ersten Aktionen sind geprägt von hohen langen Bällen in die Spitze. Die Stürmer auf beiden Seiten konnten bislang aber noch keinen Ball richtig festmachen.

1 Los geht’s! Die Gäste aus Frankfurt stoßen an und spielen in Rot-Schwarz. Die Berliner halten in Blau und Weiß dagegen.

1 Spielbeginn

Im Olympiastadion wird die Hymne endlich wieder von zumindest 4000 anwesenden Fans mitgesungen. Die Mannschaften machen sich auch schon bereit. Der zweite Spieltag wird gleich also stimmungsvoll eröffnet!

In der letzten Spielzeit ist die Eintracht gegen die Berliner unbesiegt geblieben. Am Main gab es ein 2:2-Remis und in der Hauptstadt konnten die Adler sogar mit 4:1 gewinnen.

Gegen den Hauptstadtklub verstärkt Adi Hütter die Defensive. Stefan Ilsanker ersetzt Dominik Kohr in der Zentrale und Almamy Touré übernimmt den Posten auf der rechten Seite von Danny da Costa. Im Angriff ist die SGE bislang zu berechenbar. An allen drei Pflichtspieltore waren André Silva und Bas Dost direkt beteiligt. Der Portugiese hat zwei Treffer und einen Assist und bei seinem Sturmkollegen aus den Niederladen ist die Statistik genau andersherum.

Nach dem gelungenen Ligaauftakt setzt Bruno Labbadia auf Konstanz. Im Vergleich zum souveränen 4:1-Sieg in Bremen nimmt der 54-Jährige keine Veränderung vor. Damit sitzt Jhon Córdoba, der bei seinem Debüt direkt einen Treffer beigesteuert hat, erneut zunächst auf der Bank. Allerdings hat die Offensive der Berliner ohnehin einen Lauf. Immerhin hat die Hertha zwei Mal in Folge vier Treffer erzielt.

Hallo aus dem Breisgau und willkommen zum Abschluss des 2. Spieltags der Bundesliga. Heute Abend empfängt der SC Freiburg den VfL Wolfsburg.

Hallo und ganz herzlich willkommen zum ersten Sonntagsspiel des 2. Bundesligaspieltags. Um 15:30 Uhr empfängt 1899 Hoffenheim den FC Bayern.

Hallo! Es geht weiter in Deutschlands Fußball-Oberhaus und am 2. Spieltag bekommen es Leverkusen und Leipzig miteinander zu tun. Wir berichten live für euch am Samstag um 15:30 Uhr von der Partie!

Herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Arminia Bielefeld und dem 1. FC Köln in der höchsten deutschen Spielklasse.

Hallo und herzlich willkommen zur Partie des 2. Spieltags der Bundesligasaison 2020/2021 zwischen dem FC Schalke 04 und Werder Bremen!

Hallo und herzlich willkommen zur Partie des zweiten Spieltags der Bundesligasaison 2020/2021 zwischen dem FC Augsburg und Borussia Dortmund!

Herzlich willkommen zur Bundesliga am Samstag. Borussia Mönchengladbach empfängt im Borussia-Park die Mannschaft von Union Berlin. Anpfiff ist um 15:30 Uhr.

Hallo und herzlich willkommen zur Partie des zweiten Spieltag der Bundesligasaison 2020/2021 zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem VfB Stuttgart!

Weniger verheißungsvoll startete indes die Eintracht aus Frankfurt in die neue Bundesligasaison. Im heimischen Stadion vor 6500 Zuschauern mühte sie sich zu einem 1:1-Unentschieden gegen den Aufsteiger Arminia Bielefeld. Trainer Adi Hütter ärgerte sich über das Ergebnis. Sein Team habe die nötige Entschlossenheit vermissen lassen und keine Lösungsansätze gehabt, um das Spiel erfolgreicher zu gestalten.

Am vergangenen Wochenende schlug die Berliner Hertha, die sich im Pokal zuvor noch blamierte und gegen Eintracht Braunschweig ausschied, Werder Bremen auf fremden Platz mit 4:1. Bestnoten in diesem Spiel verdienten sich die Berliner Matheus Cunha, Vladimir Darida und Peter Pekarik und hatten damit maßgeblichen Anteil am ersten Berliner Sieg in Bremen seit 14 Jahren.