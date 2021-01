Von Favre bis Labbadia: Viele namhafte Trainer, die Hertha in den elfeinhalb Jahren unter Preetz hatte. Wirklich passen wollte es nur mit Pal Dardai, der 2015 übernahm und in seinen vier Jahren den Verein im Mittelfeld der Liga etablierte, immerhin. Weil es aber höher hinaus gehen sollte, wurde er 2019 durch Ante Covic ersetzt, einen weiteren Ex-Hertha-Profi. Das Prinzip hatte ja schon einmal funktioniert. Auch er trage "die Hertha-DNA in sich", so Preetz damals. Und manch Beobachter fragte sich, was das denn sei, "die Hertha-DNA". Graues Mittelmaß?