Eine derartige Monopolstellung eines einzigen Vereins hat es nie zuvor in der Bundesliga gegeben. Auch in den 70er Jahren hatten die Spitzenreiter vom 28. Spieltag am Ende immer die Nase vorne. Das lag aber hauptsächlich an der Ko-Existenz der Dauer-Meisterkandidaten FC Bayern und Borussia Mönchengladbach, die sich die Titel der Dekade weitgehend untereinander aufteilten und in ihren jeweiligen Meisterjahren oft die Spielzeiten im letzten Saisondrittel dominierten.