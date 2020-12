Es ist ein haltloses Gerücht, dass man beim VfB Stuttgart derzeit wunschlos glücklich ist. Die junge Elf des Aufsteigers aus der baden-württembergischen Landeshauptstadt mag die Überraschung der Liga sein, doch ein Heimspiel zu gewinnen, gelang den Schwaben in dieser Saison noch nicht. Das soll sich am Dienstag ändern, wenn die zweite Saison-Überraschung, Union Berlin, in Stuttgart antritt.