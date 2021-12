Es dürften wenig gemütliche Feiertage werden in Mönchengladbach. Das 1:1 (1:0) bei der TSG Hoffenheim ist für die Borussia das fünfte Bundesligaspiel in Folge ohne Sieg. Dabei sah es lange Zweit sehr gut aus für die Elf von Trainer Adi Hütter: Breel Embolo hatte Gladbach in der 35. Minute in Führung gebracht, und die hielt bis in die Nachspielzeit. Doch dann traf Kevin Akpoguma doch noch zum Ausgleich für die Kraichgauer. Immerhin: Nach vier Niederlagen in Serie gab es mal wieder einen Punkt für die Fohlen.