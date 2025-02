Klausur: Findet die Bundesliga ihr Glück in den USA?

Für Michael Diederich, dem Finanzvorstand des FC Bayern, heißt es: "It’s now or never!" Jetzt oder nie. Durch die Klub-WM in diesem Sommer und die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko bestehe eine einmalige Gelegenheit, Geld zu generieren. Das sei aber "harte Kärrnerarbeit".