Fußball-Nationalspieler Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach hat fünf Wochen vor Beginn der Fußball-WM in Katar (ab 20. November) eine Schultereckgelenksprengung ohne knöcherne Beteiligung erlitten. Das teilte sein Klub am Mittwoch mit. Die Teilnahme des Mittelfeldspielers an der Weltmeisterschaft sei nicht in Gefahr. Hofmann werde der Borussia allerdings "vorerst fehlen", hieß es in der Mitteilung.