"Ich wünsche mir, dass sich so viele Menschen wie möglich impfen lassen, weil ich weiß, was es für Auswirkungen haben kann, wenn man sich nicht impft", erklärte Freiburgs Trainer Christian Streich zu Kimmichs Aussage nach dem 2:0-Sieg seiner Mannschaft im Bundesliga-Spiel in Wolfsburg. "Die Gefahr, dass man dann einen schweren Verlauf hat, wenn man Covid-19 kriegt, ist ums Vier-, Fünffache höher. Deshalb würde ich mir wünschen, dass die Menschen, die in der Öffentlichkeit sind, sich darüber bewusst sind." Aber: