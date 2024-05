Last-Minute-Sieg gegen Union: Köln springt noch mal aus Sarg

Erst mausetot, dann Ausnahmezustand in Köln

Mausetot war die Geißbock-Elf im Keller-Duell der Fußball-Bundesliga mit Union Berlin eigentlich schon gewesen. Doch am Ende herrschte in der EM-Arena im Stadtteil Müngersdorf der Ausnahmezustand. Da staunte FC-Trainer Timo Schultz nicht schlecht:

Erinnerungen an das 2:1 gegen Bochum

Mitte der ersten Halbzeit, Union lag 2:0 vorne, herrschte bei strahlendem Frühlingswetter zwar vorübergehend Friedhofsstimmung. Am Ende konnte Schultz aber berichten: "So eine Stimmung wie hier - das ist nicht in vielen Stadien möglich." Denn: "Jeden Funken, den wir angezündet haben, hat das Publikum aufgenommen."

Und so fühlten sich die Domstädter letztlich an das 2:1 gegen Bochum, fünf Wochen zuvor an selber Stelle, erinnert. Da fielen beide Kölner Tore sogar erst in der Nachspielzeit - und sorgten inklusive des Last-Minute-Erfolgs gegen Union nun dafür, dass die Kölner beim Saisonfinale am kommenden Samstag ein weiteres Endspiel haben.