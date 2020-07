Kohfeldt, der einen Vertrag bis 2023 besitzt, hatte betont, dass es zunächst darum ginge, zu analysieren, wie es zu der dramatischen Situation in der vergangenen Saison kommen konnte und was nun das Beste für Werder sei. "Es kann kein 'Weiter so' geben, und es wird kein 'Weiter so' geben! Das ist vollkommen klar", hatte er nach dem 2:2 beim TSV Heidenheim am Montag gesagt. Seit Dienstag arbeitete der Klub dann in verschiedenen Runden mit Aufsichtsrat, Geschäftsführung und Trainerstab die Spielzeit 2019/20 auf.