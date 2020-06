Vielleicht wird man sich später mal an die "Geister-Meister" erinnern, nicht, weil sie wie von einem anderen Stern spielten, sondern weil sie sich mit der gähnenden Leere in den Stadien am besten zu arrangieren verstanden. Jetzt könnte man mutmaßen, dass das für die Bayern auch nicht sonderlich schwer war, weil sie ja in normalen Zeiten sowieso ohne Stimmung in ihrer an ein unbemanntes Schlauchboot erinnernden Arena klarkommen müssen.