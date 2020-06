Die leidenschaftliche Anhängerschaft, Herz des laut Eigenwerbung "geilsten Klubs der Welt", ist bitterböse nach peinlichen Entscheidungen des Vorstands in den letzten Monaten. Am Samstag demonstrierten einige hundert Fans ihr Desinteresse an den wieder erschreckenden Darbietungen der Fußballmannschaft in Freiburg beim kläglichen 0:4. Sie bildeten eine Menschenkette um die Arena und gingen vor allem den Vereinsboss Clemens Tönnies an. Motto: „Schalke ist kein Schlachthof – gegen die Zerlegung unseres Vereins“.