Und nun das – immerhin sieben Punkte und 13 Tore beträgt der Vorsprung der Bayern in der Bundesliga. Dortmund müsste nicht nur alle sechs noch ausstehenden Spiele gewinnen - darunter natürlich auch das Gastspiel bei Verfolger Leipzig. Die Münchner dürften dazu aus drei der sechs Spiele nur einen einzigen Punkt holen - auswärts in Leverkusen, daheim gegen Gladbach und in Wolfsburg? Denkbar unwahrscheinlich.



So neigt sich diese Spielzeit auch dieses Jahr so ihrem Ende entgegen, wie sie es in den letzten acht Jahren immer getan hat. Der FC Bayern feiert mit vorgetäuschtem Enthusiasmus seine 30. Meisterschaft.