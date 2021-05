Zu dem, was neben Quarantänen und Schalker Tränen aus dieser 58. Bundesliga-Saison in Erinnerung bleiben wird, gehört die neue Macht der Trainer. Diese sorgte für ein noch hektischeres Treiben auf dem ohnehin überhitztem Trainermarkt. Bei zwei Dritteln aller Klubs wird zu Beginn der kommenden Spielzeit mit Sicherheit ein anderer Coach auf der Bank sitzen als am 1. Spieltag dieser Saison.