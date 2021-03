RB Leipzigs Titeljäger haben im Meisterkampf der Bundesliga einen Rückschlag erlitten. In einem rassigen Top-Spiel gegen den Europacup-Anwärter Eintracht Frankfurt reichte es für das Team von Trainer Julian Nagelmann trotz 1:0-Führung am Sonntag nur zu einem 1:1 (0:0). Durch das erste Remis nach sechs Liga-Siegen in Serie ist der Rückstand des Tabellenzweiten auf Spitzenreiter Bayern München auf vier Punkte angewachsen. Emil Forsberg (46.) hatte RB kurz nach der Pause in Führung geschossen, ehe Daichi Kamada (61.) für die Gäste ausglich.