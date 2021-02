Mit einem Lucky Punch von Alexander Sörloth hat RB Leipzig seine Chancen im Titelrennen der Fußball-Bundesliga gewahrt. In der 3. Minute der Nachspielzeit rettete der Stürmer dem Tabellenzweiten am Samstag nach einem 0:2-Rückstand noch einen 3:2-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach (erste Free-TV-Bilder im aktuellen sportstudio). Damit hat Team von Trainer Julian Nagelsmann erstmals in der Bundesliga nach einem 0:2 noch gewonnen.