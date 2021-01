Einen Verlauf wie in der vergangenen Spielzeit, als RB als Herbstmeister in der Rückrunde noch 20 Punkte auf die Bayern einbüßte, will er nicht noch einmal erleben. "Ich habe letztes Jahr zu Beginn der Corona-Zeit den Fehler gemacht, die Jungs zu sehr in Ruhe zu lassen", bekannte Nagelsmann.