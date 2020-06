Für Werder geht die Saison mit den Relegationsspielen gegen den Tabellendritten der 2. Liga weiter - die Chance für Trainer Florian Kohfeldt und seine Mannen, eine völlig verkorkste Saison zu einem versöhnlichen Ende zu bringen. Möglich wäre ein Duell mit dem Erzrivalen Hamburger SV, der am Sonntag noch am 1. FC Heidenheim vorbeiziehen will.



Für Düsseldorf ist es der sechste Bundesliga-Abstieg nach 1967, 1987, 1992, 1997 und 2013. Der Klub hatte im Januar Trainer Friedhelm Funkel durch Uwe Rösler ersetzt. Rösler stabilisierte die Mannschaft, holte aber unter dem Strich schlicht zu wenige Punkte. Eine Vielzahl an Unentschieden brach den Fortunen letztlich das Genick.