Letzter Spieltag: Köln steigt ab, Bochum muss nachsitzen

Mainz und Union gerettet : Köln steigt ab, Bochum muss nachsitzen

18.05.2024 | 17:30 |

Der 1. FC Köln steigt in die zweite Liga ab. Der FC verlor am letzten Spieltag in Heidenheim. Auf dem Relegationsplatz landete der VfL Bochum. Mainz und Union bleiben erstklassig.