Am nähesten dran an der berühmten Salatschüssel war der frühere Stürmer im April 1986 mit Werder Bremen. Hätte sein damaliger Teamkollege Michael Kutzop am vorletzten Spieltag gegen die Bayern in der 89. Minute einen Handelfmeter nicht an den rechten Pfosten, sondern ins Tor gesetzt, wären die Hanseaten Meister gewesen. So aber wurden sie vier Tage später von den Münchnern noch abgefangen.