Alles hat damit angefangen, dass ich bei einem örtlichen Radiosender das Versprechen gegeben habe, dass ich in der Saison 24/25 zu jedem Leverkusen-Auswärtsspiel radele, sollte Leverkusen in der Saison 23/24 gewinnen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Leverkusener bereits auf dem ersten Platz. 23 Jahre haben wir auf diesen Moment gewartet - seit 2000. Daher musste zu diesem Ereignis auch etwas Besonderes her.